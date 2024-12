"Non si ridurrà il rischio di incidenti"

"Quelle relative al nuovo codice della strada non mi sembrano novità importanti per ridurre davvero il rischio di incidenti stradali – spiega Roberta Maioli –. Sono delusa dal fatto che si punisca di più chi ha un tasso alcolemico anche non troppo alto rispetto a chi guida troppo veloce. Vorrei che chi supera i limiti di velocità avesse la certezza di subire delle conseguenze e che si inasprissero le pene. Quanto alle norme per i neopatentati, si tratta di misure corrette perché in effetti prima si potevano guidare auto di una certa potenza già dopo un anno dalla patente e secondo me era facile che qualcuno con poca esperienza rischiasse di esagerare mettendosi in pericolo".