’Non siamo angeli, ma abbiamo un corpo’. Incontro con Masi e Piani

Domani, alle 18, la direttrice della Fondazione RavennAntica Francesca Masi e la professoressa Barbara Piani saranno ospiti alla libreria ’Libridine’ di viale Baracca 91 per un incontro dal titolo ’Non siamo angeli, ma abbiamo un corpo. Voci di donne chiamate fuori da un mondo che le ha escluse’. Masi e Piani - che si occupa di laboratori e consulenze filosofiche e lavora come insegnante di religione - daranno vita a un dialogo ideale con donne protagoniste della storia del pensiero e della letteratura occidentale in ascolto di domande sempre contemporanee. Libridine è un centro socio-occupazionale gestito dalla stessa San Vitale che impegna in tutte le sue attività un gruppo di ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.