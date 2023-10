"Non solo frane: si raccolgono la metà delle castagne dello scorso anno"

Nell’ambito della Festa dei frutti dimenticati di Casola Valsenio si è svolto un convegno su ‘Le frane e le sorti della castanicoltura’. Ha coordinato gli interventi di tecnici e amministratori, tra cui l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, l’agronomo Roberto Rinaldi Ceroni, membro del Tavolo castanicolo regionale. "Era importante – riferisce Rinaldi Ceroni – la presenza dell’assessore Mammi per tenere alta l’attenzione sulle sorti della nostra agricoltura. È un momento difficile perché ai danni delle frane si sono aggiunti i danni alla produzione castanicola per le alte temperature estive e l’assenza di piogge. Di conseguenza, nel territorio di Casola Valsenio, come altrove, si profila un raccolto scarso che va dal 30 al 50 per cento in meno rispetto allo scorso anno". Il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi, ha spiegato come le frane nei castagneti dell’Appennino possano accelerare lo spopolamento della montagna lasciando spazio al dissesto idrogeologico con conseguenze anche in pianura. Luciano Trentini del Centro studi di Marradi ha reso noti i dati relativi al consumo pro capite di marroni e castagne in Italia che risulta di 250 grammi annui per un valore di 1,18 euro. Un consumo basso che si deve prevalentemente agli anziani sopra i 65 anni, che ne acquistano per il 60 per cento. Giovanni Pancaldi, funzionario regionale, ha esposto la relazione redatta in seguito a sopralluoghi sui danni causati dalle frane a carico di strade e castagneti, illustrando gli interventi che appaiono prioritari riguardo alla sistemazione idraulica con opere di drenaggio e la pulizia degli alvei dei rii ostruiti da legname. "La Regione – ha detto l’assessore Mammi – è attenta alle sorti della castanicoltura, tanto da aver attivato tre anni fa un tavolo di lavoro per concordare un piano castanicolo che individui obiettivi e risorse per un settore chiave dell’economia montana. La Regione si sta attivando per aprire bandi di finanziamento volti a far fronte alle difficoltà dovute alle frane. Stiamo inoltre studiando il modo di semplificare le procedure che rallentano e rendono difficoltoso il lavoro di chi opera in agricoltura in collina e in montagna".

Beppe Sangiorgi