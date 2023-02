"Non solo mare: valorizziamo le opere d’arte"

Due giovani, Luca Bagnolini e Pierre Bonaretti che, pur conoscendosi solo di vista, studiano Cervia con i loro occhi. Lo sguardo artistico di Pierre, 34 anni storico dell’arte (e consigliere comunale grillino) e di Luca Bagnolini, 24enne storico, si sono incontrati. Quello che li muove è la passione per la storia, alimentata anche grazie alle alle ricerche che svolgono in biblioteca e all’archivio storico comunale. Bagnolini si spiega così: "I temi sui quali mi concentro riguardano la legislazione e l’evoluzione dello stato sociale. Credo sia necessario recuperare il concetto legato all’importanza della storia locale di ogni comunità, perché spesso viene considerata uno studio minore e passa in secondo piano. A Cervia abbiamo la fortuna di avere un archivio storico accessibile quotidianamente che permette di visionare le carte e di ricostruire la storia con i documenti diretti". Per quanto riguarda Cervia "c’è ancora tanto da scoprire: bisognerebbe approfondire come i rapporti tra il Comune di Cervia, a partire dagli anni 30 e Milano Marittima, che hanno inciso con l’evoluzione del turismo". Certo, complessa è la storia di Cervia. Nata nella zona delle saline, abbandonata e ricostruita sulla costa. Poi i salinari che a un certo punto hanno visto arrivare i pescatori da Chioggia. Ancora: i rapporti secolari con la Chiesa di Roma e l’arrivo del turismo di massa. In mezzo a tutto questo, c’è un’altra componente da studiare. Pierre Bonaretti: "Mi dedico alla storia dell’arte religiosa in Romagna tra il 1400 e il 1700. La mia idea è quella di valorizzare e promuovere un patrimonio culturale accessibile a tutti, come quello nelle chiese, dunque materiale ancora poco conosciuto che può dare chiavi di lettura interessanti. Ho in mente un progetto su un itinerario alla scoperta della pittura moderna a Cervia dedicato principalmente alle opere d’arte custodite nelle chiese cittadine: Duomo, Chiesa del suffragio, chiesa di Sant’Antonio e pieve di Pisignano".

"Credo sia fondamentale riaprire una nuova ricognizione di studio e aggiornamento delle opere presenti nelle chiese di Cervia sia perché alcune opere non erano state prese in considerazione sia perché andrebbero rivalutate le attribuzioni. Un esempio è la tela ovale con la natività di Maria nella chiesa di Sant’Antonio che studi più recenti hanno restituito in modo concorde a Giuseppe Milani. Altra questione aperta e da valutare è l’attribuzione di Giovanni Barbiani della pala dell’altare maggiore del Duomo. Poi serve anche una catalogazione delle opere d’arte di arte di proprietà del comune di Cervia così come valorizzare le opere di Maceo Casadei" Da entrambi arriva una richiesta: "Bisognerebbe lavorare di più sulla comunicazione mirata a valorizzare il patrimonio culturale cervese restituendo valore agli studi locali. La nostra città non è legata solo al turismo balneare, abbiamo un tesoro storico ancora da scoprire e da valorizzare".

Ilaria Bedeschi