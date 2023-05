Non solo via Felisio, interventi sulle strade

Sono tre gli interventi di manutenzione straordinaria previsti sulle strade comunali di Lugo per eliminare il degrado che rende pericolosa la circolazione del traffico lungo le direttrici. Inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, i cantieri sono finanziati dalle risorse trasferite dallo Stato tramite appositi decreti inseriti nella legge di bilancio. I cantieri interesseranno la parte carrabile del sottopasso di via Felisio, la parte circolare della rotonda nell’intersezione fra le vie di Giù e Piratello e di una porzione della via Quarantola nei pressi della rotatoria all’intersezione con via Piratello. Tutti punti particolarmente trafficati. "A causa dell’usura nel tempo e del susseguirsi di condizioni avverse durante gli anni passati, una quota consistente delle strade del territorio comunale si trova in situazione precaria tale da compromettere la sicurezza del transito veicolare" si legge in entrambe le delibere adottate dalla Giunta che ne ha previsto l’immediata eseguibilità. Per quei motivi "si rendono urgenti ed indifferibili, alcuni interventi di manutenzione straordinaria al piano viabile, puntuali e mirati, atti a migliorare le condizioni di sicurezza e scongiurare pericoli derivanti dal fondo stradale sconnesso".

I lavori consisteranno nel ripristinare l’asfalto e la funzionalità dei marciapiedi. Inoltre è previsto un intervento di verifica anche sulla segnaletica. La prima tranche di interventi, legati alla ristrutturazione della parte carrabile del sottopasso e alla parte circolare della rotonda fra le vie Di Giù e Piratello richiederanno un investimento, derivato da risorse trasferite dallo Stato pari a 208.562,49 euro. La seconda tranche di lavori, legata alla riasfaltatura di una porzione della via Quarantola nei pressi della rotatoria all’intersezione con la Piratello costerà invece 62.500 euro, ottenuti attraverso le stesse modalità. Entrambi gli interventi saranno effettuati cercando di recare il minor disagio possibile alla circolazione. Il cronoprogramma prevede che i tre cantieri siano ultimati entro il 2023. Eventuali variazioni saranno legate all’effettivo andamento dei lavori.

Monia Savioli