"Non sparò con la fiocina ai vicini". Prove insufficienti, assolto

Era accusato, dopo l’ennesima lite condominiale in un edificio popolare di Bagnara di Romagna, di avere sparato con un fucile subacqueo contro la fidanzata del figlio dei vicini di casa, pur senza colpirla. A fronte di una richiesta della Procura di condanna a nove mesi, per quelle tentate lesioni aggravate, un 56enne di origine albanese è stato assolto con la formula dell’insufficienza di prove. Un episodio che l’imputato, difeso dall’avvocato Francesco De Angelis (nella foto) ha sempre negato. Il giudice onorario, Tommaso Paone, ha inoltre dichiarato prescritta la contravvenzione legata al porto abusivo di armi, dato che un fucile da sub, sebbene privo di fiocina, fu effettivamente trovato nella disponibilità dell’uomo, mentre ha valutato come fatto tenue – con uguale esito assolutorio – le minacce che il 56enne avrebbe proferito nei riguardi dei vicini.

I dissapori nell’edificio erano iniziati nell’estate del 2018, con l’imputato - che oggi vive altrove – che accusava i vicini di rumori molesti, tra Tv a volume alto e un continuo via vai di persone. Per questo, secondo l’accuso, sfinito da quella situazione, una mattina l’uomo si sarebbe affacciato sulle scale, sparando col fucile da sub in direzione della fidanzata del figlio dei vicini. Tra le prove portate dalla Procura, una scalfittura sulla parete ritenuta compatibile con lo sparo della fiocina. Fiocina che, nella casa dell’imputato, non è stata rinvenuta, al contrario di un fucile da pesca, che lo stesso aveva recuperato nelle isole ecologiche unitamente ad altri oggetti, e che teneva nascosto sotto il frigorifero, a proprio dire, per non irritare la moglie.

Secondo il difensore, avvocato De Angelis, che chiedeva un’assoluzione piena, se davvero avesse sparato quel colpo, sarebbe stato illogico disfarsi solo della fiocina e non dell’intero fucile. La stessa difesa ha fatto riferimento a dissapori e angherie reciproci, come bici e moto spostate, problemi col pagamento della luce condominiale. Chiamata a testimoniare, l’allora vicesindaco Carla Argnani, presso la quale il 56enne si era lamentato di quella situazione, riferendosi alla famiglia dell’imputato aveva tratteggiato un quadro di persone ligie al rispetto della legge e dedite al volontariato. La difesa ha inoltre fatto leva sulle presunte contraddizioni nelle quale i due ragazzi, sebbene in buona fede, sarebbero incorsi.

l. p.