"Non tocca a noi rilasciare i diplomi"

Nei giorni scorsi, a seguito di un primo comunicato dell’Associazione Accademia degli Studi e a una successiva comunicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, si è creata confusione sull’iniziativa dell’Accademia stessa relativa alla possibilità di conseguire un diploma alberghiero a Ravenna.

A seguito di un successivo incontro chiarificatore con l’Ufficio Scolastico Provinciale, avvenuto il 29 febbraio, gli interessati in un una nota chiariscono alcuni elementi. "Non si è mai inteso asserire che il diploma stesso venga rilasciato direttamente dall’Accademia degli Studi. Da quando è sorta, infatti, nella logica della scuola parentale, l’Accademia degli Studi non ha, non può avere per legge, né ha mai sostenuto di avere la possibilità di rilasciare alcun titolo scolastico".

L’istituzione da parte dell’Accademia degli Studi di un corso in istruzione parentale dedicato ai figli degli iscritti che aspirano al diploma Alberghiero seguirà la stessa dinamica, e nel dettaglio "è organizzato al solo scopo di fornire anche ai giovani ravennati la possibilità di studiare a Ravenna senza effettuare lunghi spostamenti, con la possibilità fra l’altro di poter collaborare operativamente con decine di realtà del settore ricettivo (bar, ristoranti, hotel) e anche cuochi stellati e campioni del mondo che si sono già resi disponibili a collaborare". Sarà comunque "sempre un Istituto Statale esterno (scelto dai genitori) a dover certificare i progressi annuali dei ragazzi, e in definitiva a rilasciare il diploma conclusivo, se i frequentanti del corso organizzato dall’Associazione Accademia degli Studi avranno meritato di conseguirlo, attraverso un esame da privatisti come previsto in questi casi". (in foto lo chef stellato Daniele Baruzzi nella sede dell’Accadema degli Studi, con la direttrice Elisa Guzzo e Mynyr Hunci, diplomato all’Alberghiero di Cervia)