Non torna dopo permesso premio. Arrestato dai carabinieri

Attorno alle 5 di domenica i carabinieri della Stazione di Lugo hanno rintracciato e arrestato un 58enne lughese per evasione. L’uomo, detenuto nel carcere di Volterra (Pisa), aveva ottenuto sette giorni di permesso premio ma allo scadere non era rientrato. E così all’alba i militari, mentre erano impegnati in un controllo del territorio, su indicazione della centrale operativa sono intervenuti in una frazione alle porte di Lugo dove era stata segnalata la presenza in un’abitazione di una persona in stato confusionale.

Quando sono entrati, si sono trovati difronte un uomo in preda a un forte stato di agitazione in compagnia di alcuni parenti i quali hanno immediatamente informato i carabinieri che il 58enne non era rientrato in carcere dopo il permesso premio. Dalle verifiche è emerso che la sua pena si sarebbe conclusa non prima del 2030 per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Dopo avere fatto intervenire il 118 che non ha riscontrato particolari patologie, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Ravenna come dispoto dal pm di turno Angela Scorza.

Ieri mattina in tribunale davanti al giudice Cristiano Coiro e al vpo Katia Ravaioli, il 58enne ha patteggiato un anno e due mesi per l’evasione ed è tornato in cella in attesa di essere trasferito di nuovo a Volterra. In aula ha spiegato che lui il treno per tornare lo aveva preso: ma una volta arrivato a Ravenna, aveva incontrato un amico con cui aveva fatto baldoria.