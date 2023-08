"Non va bene È troppo impattante"

"Troppo invasivo e

impattante": così Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in Comune, definisce il progetto della stazione crocieristica di Porto Corsini sul quale è importante, assicura, apportare delle modifiche. "L’Autorità di sistema portuale di Ravenna – spiega Ancisi – ha in corso di valutazione due progetti, accorpati in uno, per realizzare opere di servizio all’attuale terminal crocieristico di Porto Corsini, destinate ad occupare interamente lo spazio di avamporto esistente tra il mare e il paese. In particolare 65.000 metri quadrati serviranno per costruire una stazione marittima di imbarco e sbarco dei passeggeri, incentrata su un edificio di mq 5.066 a due piani, con copertura agibile. Nei 121.500 metri quadrati del cosiddetto Parco delle dune, saranno insediati parcheggi per 34 pullman, 28 taxi, 14 NCC (Noleggi Con Conducente), 115 posti auto, 54 stalli per biciclette, oltre alla viabilità interna e ai residui spazi di verde".

Per la realizzazione del progetto, occorre che il consiglio comunale approvi una variante delle attività edificatorie. Questo avverrà domani. "L’approvazione del progetto, – conclude Ancisi – in capo esclusivo all’Autorità portuale, avverrà successivamente, ma il Comune e suoi enti partecipati avranno tuttavia voce in capitolo nella sua definitiva formulazione.Per questo proporrò al Consiglio stesso di approvare un ordine del giorno che, mettendo in evidenza le maggiori problematiche del progetto, detti alcune linee di servizio volte a renderlo più equilibrato, funzionale e sostenibile".