’Nonna e Volpe’, spettacolo per burattini domani alle 21

Appuntamento infrasettimanale col Teatro dei Burattini di Cervia. Domani alle 21, nella località del Sale, Piazzale Aliprandi, in collaborazione con “Ristorante Circolo Pescatori La Pantofla” vedrà protagonista la compagnia cervese Vladimiro Strinati con “Nonna e Volpe. Una casa per due”. Ritorna la coinvolgente storia dei due personaggi agli antipodi, Nonna e Volpe. In questa avventura, Nonna si trova alle prese con un trasloco, decidendo di cambiare casa nella speranza di sfuggire agli scherzi e ai dispetti di Volpe.

Tuttavia, l’astuto animale è pronto a mettere nuovamente scompiglio nella vita abitudinaria e tranquilla dell’anziana signora.

I due protagonisti dello spettacolo non si risparmiano colpi bassi, al limite della correttezza. Uno spettacolo di burattini sul solco della tradizione popolare europea che da secoli viene portato in strade, piazze, parchi e teatri, sia per giovani che per adulti.

Per informazioni contattare il seguente numero telefonico: 3391870985.