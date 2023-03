Nonnina senza letto collocata in hotel

Una chiamata come tante di quelle che arrivano alla Pubblica Assistenza Città di Ravenna, con la richiesta di riaccompagnare a casa un’anziana dopo le dimissioni dal pronto soccorso. L’altro giorno però gli operatori, arrivati in ambulanza nell’abitazione della nonnina ottantenne, una volta entrati si sono trovati di fronte a uno scenario inatteso: il letto era privo di materasso e dunque non era presente una sistemazione idonea per l’anziana. A quel punto sono stati allertati gli agenti della Polizia locale di Ravenna, che hanno attivato i Servizi sociali, e l’anziana dopo un paio di ore è stata collocata in un albergo di Punta Marina in attesa di una sistemazione definitiva. Tutto questo grazie all’intervento della Pubblica Assistenza Città di Ravenna, che era intervenuta nell’ambito del progetto ‘Un’ambulanza per tutti’ con il quale si vuole garantire il diritto alla salute e a curarsi anche a chi non ha i mezzi per il trasporto. Chiunque può contribuire con una donazione tramite il 5x1000.