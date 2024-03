"Nonostante le difficoltà ho aperto il mio centro estetico a Cotignola"

Ha 30 anni, risiede ai Voltana, ha conseguito il diploma di maturità al liceo artistico ‘Nervi-Severini’ di Ravenna e vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel settore del benessere e dell’estetica conquistandosi la stima e la fiducia della clientela. Stiamo parlando Elisabeth Tampieri, titolare di ‘Elisabeth Beauty Artist’, centro estetico di via D’Azeglio 55 a Cotignola, la cui inaugurazione è avvenuta sabato scorso. "Sono sempre stata appassionata dell’estetica, dell’arte e della bellezza – racconta Tampieri –. Finito il liceo, a 18 anni mi sono iscritta all’accademia di trucco Art&Make-Up di Bologna. Nel frattempo lavoravo in un centro estetico come aiutante e ho capito sul campo che sarebbe stato il mio lavoro". Poi, con il passare degli anni, è arrivata la decisione di mettersi in proprio. "Dopo la fine dell’ultima esperienza lavorativa ho capito di voler seguire la mia strada – continua l’estetista voltanese –. Non nascondo che ci sono state tante complicazioni ma, con l’aiuto della mia famiglia che ringrazio, ho realizzato il mio sogno". Nello spazio di via D’Azeglio sono disponibili "trattamenti di estetica di base come manicure e pedicure, trattamenti viso e corpo, ceretta brasiliana, macchinari come la pressoterapia e ovviamente il servizio trucco, che può essere ‘trucco giorno’ ma anche ‘trucco sposa’ o con effetti speciali. In occasione dell’apertura nel periodo primaverile ho creato un pacchetto promozionale per far provare i trattamenti corpo arrivando all’estate in forma perfetta".

Luigi Scardovi