’Norma’ inaugura la Trilogia d’Autunno

Bellini e Verdi, il Maestro e la sua orchestra, raffinati interpreti e un gioiello di teatro: sono queste le coordinate per raggiungere l’isola felice della Trilogia d’Autunno di Ravenna Festival, quest’anno affidata a Riccardo Muti. Da oggi a venerdì al Teatro Alighieri Muti, sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, ci fa dono di una settimana di appuntamenti dedicati all’opera italiana. Si parte oggi alle 20.30 con ’Norma’ (replica 19 dicembre alla stessa ora), a cui Muti ritorna dopo quasi trent’anni per riscoprirne “la levatura drammatica di tragedia greca” – a novembre l’opera di Bellini è stata oggetto di studio della sua Accademia dell’Opera Italiana presso la Fondazione Prada di Milano – mentre domani, alle 15.30, è in scena ’Nabucco’ (replica 20 dicembre alle 20.30), uno dei titoli che meglio rappresenta il profondo amore del Maestro per Verdi.

Le due opere sono in forma semi-scenica, in perfetto equilibrio tra l’agire del palcoscenico e la dimensione del concerto; la “scenografia virtuale” è firmata dal giovane visual artist Svccy, dal visual programmer Davide Broccoli e dalla lighting designer Eva Bruno. Venerdì 22 dicembre, la Trilogia si completa con un gala verdiano – sinfonie, cori e arie da Macbeth, Il Trovatore, I Vespri siciliani, Simon Boccanegra, La forza del destino, Don Carlo, Otello– con Ildar Abdrazakov, Elisa Balbo, Isabel De Paoli, Rosa Feola, Juliana Grigoryan, Vittoria Magnarello, Luca Micheletti, Piero Pretti e Riccardo Rados. Il Coro è sempre quello del Teatro Municipale di Piacenza, preparato da Corrado Casati. Info e prevendite: 0544 249244 www.ravennafestival.org