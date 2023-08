Nostalgia e orgoglio Tutto esaurito

Un tuffo nel passato. Suggestivo, appassionato ed appassionante. Per una sera. Anzi, tutto in una sera. Merito del Moro di Venezia. Di chi lo ha voluto e di chi lo ha condotto a quella storica America’s Cup del 1992. Merito, ora come allora, di Raul Gardini e dello skipper Paul Cayard. Merito della mostra dedicata a quella straordinaria opportunità, che – chi l’avrebbe mai detto, se non Raul e Paul – valicò i confini dello sport e dell’agonismo, per diventare storia. Per una sera si è tornati ad assaporare l’entusiasmo, l’energia, l’euforia e il fermento di un’epoca ormai scomparsa in città. La Ravenna del boom economico. La Ravenna da bere. La Ravenna del Pala de André. La Ravenna degli scudetti del volley. La Ravenna del Moro di Venezia. La Ravenna che gremì piazza del Popolo per festeggiare i reduci di quella impresa. Insomma, la Ravenna di Raul Gardini. Troppo piccola la sala Nobile di Palazzo Rasponi delle Teste per contenere tutti, l’altra sera, all’anteprima inaugurale della mostra ‘Il Moro di Venezia, Amercia’s Cup 1992’. Segno che i ravennati non dimenticano. Segno che i ravennati hanno ancora in mente quelle notti insonni di 31 anni fa, davanti agli schermi di Telemontecarlo, quando bolina, bompresso, randa, spinnaker e gennaker erano diventati termini di uso corrente al pari, o forse più, di quanto non lo fossero fuorigioco e bagher. Nostalgia, tanta nostalgia, ma anche orgoglio e riconoscenza per aver vissuto il periodo d’oro dell’epoca contemporanea. Questi i sentimenti percepiti martedì, mentre Paul Cayard rievocava – per la prima volta in maniera così organica e completa, stimolato dagli input di Antonio Vettese – quei momenti e quelle imprese. Del resto, il Moro di Venezia non era una barca, ma uno stile di vita. In prima fila, Eleonora, Maria Speranza e Ivan hanno assistito compiaciuti. Hanno applaudito, hanno sorriso e hanno partecipato con gli occhi colmi di soddisfazione che possono avere i figli.

Raul Gardini precorreva i tempi, tanto che le sue intuizioni, come rilevato dallo stesso Cayard, sono ancora di attualità. Il suo approccio lo si percepisce, nitido, dai temi e dalle immagini proposte nella mostra. Ma Gardini era anche un combattente. Emblematica la conferenza stampa, riprodotta sul maxi schermo della penultima sala, nella quale rende noto il ricorso contro New Zealand per l’irregolare utilizzo del bompresso, una estensione della prua che facilitava parecchio le manovre con lo spinnaker e il gennaker. Il Moro di Venezia era sotto 1-4, ad un passo dall’eliminazione. Quella intuizione, riportò il punteggio sull’1-3. Il resto è entrato nella leggenda della Louis Vuitton Cup. Cayard e i suoi ragazzi vinsero 4 regate di fila, conquistando la coppa degli sfidanti. Con Raul che, in diretta tv, al fianco di Cino Ricci, esultò in dialetto, commentando con l’epico ‘còca sta prògna’.

Roberto Romin