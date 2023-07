Note all’alba, per ripartire Un quartetto d’archi a Conselice

Da Bach a Morricone, passando per Coldplay e Queen: domani mattina alle 6 a Conselice, nel parco del monumento alle mondine e agli scariolanti di via Copernico (angolo via Di Vittorio), ci sarà un concerto all’alba. A esibirsi sarà il quartetto d’archi composto da Matteo Penazzi e Daniele Negrini al violino, Stefano Lagatta alla viola e Tiziano Guerzoni al violoncello.

I quattro musicisti intratterranno il pubblico spaziando dalla classica ai più moderni brani pop, ovviamente in chiave acustica, per un’atmosfera pensata appositamente per l’alba. In caso di maltempo l’evento si terrà nella sala consiliare del municipio.

Ingresso a offerta libera; non è necessaria la prenotazione. Il concerto è organizzato da Lugo Music Festival con il patrocinio del Comune di Conselice. Per ulteriori info, consultare il sito www.lugomusicfestival.org