Note balcaniche con la Piccola Orchestra Ochtopus al Mama’s

Domani sera al Mama’s di Ravenna musica dai Balcani con la Piccola Orchestra Ochtopus.

Formazione nata nel 1996 composta da nove musicisti di Ravenna e dintorni, ha partecipato nel corso di questi ultimi anni a numerosi eventi live e festival, vincendo, fra l’altro, alcune edizioni dell’’On the road Festival’ di Pelago. All’attività live ha affiancato una costante attività in studio che ha portato a realizzare il quinto album (compilation e colonne sonore per documentari e cortometraggi). Nel 2016 l’orchestra è stata premiata da Raul Casadei come vincitrice del contest Romagna Mia 2.0.

Info: 331-9118800.