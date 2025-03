Note brasiliane a Fusignano per ’Crossroads’

Terzo passaggio dell’edizione 2025 del festival itinerante ’Crossroads’ all’Auditorium Corelli di Fusignano, che alle 21 di domani sera 21 ospiterà il concerto del duo formato dal cantante e chitarrista Tiago Nacarato (nella foto piccola) e il chitarrista Cainã Cavalcante.

Il cantautore portoghese Tiago Nacarato e il chitarrista brasiliano Cainã Cavalcante fondono le culture musicali dei rispettivi paesi. La loro e fluente musicalità, fatta di dettagli ricercati, fraseggi frizzanti e un modo di porgere la melodia con la voce che ci catapulta nel cuore della miglior tradizione della música popular brasileira, si ascolta nel recente EP ’Beira mar’ (2024). Il disco, un omaggio alla parentela culturale tra Portogallo e Brasile, offre nuove interpretazioni di brani senza tempo, nel rispetto dell’essenza delle composizioni originali alle quali però viene infusa una inedita vitalità. Si ascoltano così versioni ‘reinventate’ di canzoni di Marcelo Camelo, Noel Rosa, Zé Keti, Lupicínio Rodrigues, Caetano Veloso, Chico Buarque, Vinicius de Moraes e anche del portoghese João Gil.

Tiago Nacarato nel suo stile vocale e chitarristico fonde la leggerezza della bossa nova con la raffinatezza del jazz e della musica portoghese.

Cainã Cavalcante è un musicista innovativo, simbolo della nuova generazione di chitarristi brasiliani, capace di muoversi tra generi diversi, dal choro al jazz. Ha collaborato con Yamandu Costa e João Bosco.

Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338-2273423.

Il festival ’Crossroads’ è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano.