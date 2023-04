Note brasiliane con As Madalenas

Sul palco de ‘La Parentesi’ in piazza Monti 39 ad Alfonsine stasera alle 21 si esibirà il duo As Madalenas, nell’ambito della rassegna ‘Accordi’, progettata e tenuta dall’associaizone Muda, con la direzione artistica di Marco Zanotti. Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, le cantanti e polistrumentiste Cristina Renzetti e Tati Valle si sono incontrate nel 2013 per unire voci, chitarre, percussioni e dare vita a un progetto pieno di freschezza e intensità. Questa sera Ad Madalenas proporranno brani tratti dal loro secondo album ‘Vai Menina’, in attesa dell’imminente uscita del terzo lavoro. Biglietto 15 euro con drink e assaggio offerto dalla trattoria Al Gallo.