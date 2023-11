Note dell’antica Grecia per voce e pianoforte

Quinto appuntamento del festival ’Rossini Open’, alle 20.30 all’Antica Pieve di Campanile, a a Santa Maria in Fabriago di Lugo, con il concerto-spettacolo ’Teleion-frammenti di musica antica’ di Camilla Lopez (voce) e Matteo Ramon Arevalos (pianoforte). Verranno riprodotte le ipotesi più aggiornate sulle musiche dell’antica Grecia.

Si andrà da ’Oreste’ (testo di Euripide, 408 a.C.) per voce e cordiera del pianoforte al primo ’Inno Delfico ad Apollo’ (138 a.C.) per voce, pianoforte e percussioni, passando per l’’Inno a Nemes’ (Mesomede di Creta, I secolo d.C.) per voce, pianoforte preparato e percussioni, l’’Invocazione alla Musa + Invocazione a Calliope e Apollo’, (Mesomede di Creta, I secolo d.C.) per voce, cordiera del pianoforte e shruti box elettronico, e così via fra papiri e iscrizioni fino all’ultimo brano della serata, l’’Inno al sole ’(Mesomede di Creta, I secolo d.C.) per voce, pianoforte preparato e percussioni.

Biglietti: info, 0545-299542, mail: biglietteria@teatrorossini.it. Vendite: vivaticket.com