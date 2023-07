Note d’organo a San Vitale Al via il festival con Gail Archer

Al via domani sera il 62° Festival Internazionale di Musica d’Organo di Ravenna organizzato da Elena Sartori.

Alle 20 a Casa Spadoni (di fronte alla basilica di San Vitale) ci sarà un’introduzione alla figura di Johann Sebastian Bach presentata dal musicologo e musicista Nicola Scardicchio, allievo di Nino Rota. Sempre presso Casa Spadoni gli ascoltatori potranno acquistare il biglietto (euro 15) che sarà accompagnato da un coupon valido per un aperitivo sul posto.

Alle 21.15 si attraverserà via San Vitale per passare in basilica e assistere al concerto della più celebrata organista statunitense: Gail Archer, titolare del Great Symphonic Organ della Sinagoga di New York. Il programma prevede composizioni di Bach, Brahms, Schumann, Liszt, Hensel.

Prenotazioni al numero 339-7027412 (anche whatsApp)