Note gospel con Jnr Robinson

Per la prima volta a Ravenna arriva Jnr Robinson, artista di fama internazionale, che si esibirà oggi alle 18 all’Auditorium San Romualdo in un concerto gospel insieme al coro To be Choir diretto dalla cantante Valentina Cortesi.

Jnr Robinson è uno dei più acclamati cantanti gospel britannici. Numerose sono le sue apparizioni televisive e radio, le collaborazioni con star della black music come Chaka Khan nel musical ‘Mama i want to sing’. Di recente è stato invitato a cantare con la Baltic Philarmonic Orchestra in Polonia.

Robinson si esibirà insieme al coro To Be Choir diretto da Valentina Cortesi. Ad accompagnarli Giovanni Sandrini, chitarra, Matteo Tiozzo, basso, Enrico Ronzani, pianoforte, Gianluca Nanni, batteria. Per prenotazioni e informazioni, 331-7617469.