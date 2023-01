Note jazz da Detroit con Irene Robbins

Arriva Irene Robbins, pianista e vocalist jazz originaria di Detroit, alla disco lounge IGingini di Ravenna, in via . Ad affiancarla ci sarà la resident band de IGingini, composta da Cristian Zampiga (voce), Gilberto Mazzotti (piano), Marco Rossi (basso) e Stefano Calvano (batteria). L’appuntamento è stasera dalle 20 nel locale di via IX febbraio 14. La serata fa parte della rassegna delle jazz-jam session, nata dalla collaborazione tra i fratelli Gianlorenzo e Gianbattista Ginghini e il musicista Cristian Zampiga.

Info: 329-0775861.