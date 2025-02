Note jazz e funk con Vincen Garcia

Stasera al teatro Socjale di Piangipane, serata jazz funk con il bassista Vincen Garcia. Vincen è noto per la sua eccellente tecnica e la sua inesauribile capacità creativa, che emergono in tutte le sue performance, rendendolo uno dei musicisti più impattanti nel genere.

Ha calcato i palchi di festival di fama internazionale, come il Festival di Jazz di Montreux in Svizzera, il North Sea Jazz Festival nei Paesi Bassi e il Pori Jazz Festival in Finlandia, raccogliendo recensioni elogiate e l’affetto del pubblico. Il suo ultimo album, Ventura, ha ricevuto un’accoglienza straordinariamente positiva in città emblematiche come Madrid, Parigi, Londra, Los Angeles e New York.

Questo lavoro discografico rappresenta una tappa fondamentale nella sua carriera musicale, raccogliendo recensioni elogiate e l’affetto del pubblico. Vincen, con oltre 14 anni di esperienza, ha saputo forgiare uno stile distintivo che combina funk, fusion, jazz e hip-hop, mantenendo sempre un’energica e intricata ritmica che costituisce la sua firma.

Vincen García si è ormai affermato come uno dei più importanti artisti spagnoli sulla scena musicale globale, portando il suo stile a un pubblico sempre più vasto e appassionato. Il suo viaggio promette di incantare e sorprendere per molti anni a venire.

Apertura porte ore 20.30, inizio concerto ore 21.30, nell’intervallo i cappelletti del Socjale.