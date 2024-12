Note per la Natività

Oggi, alle 18:30, la Basilica di San Francesco a Ravenna ospiterà il Concerto per la Natività, un evento che promette di incantare il pubblico con un programma ricco di composizioni sacre e brani natalizi. L’evento vedrà protagonisti i Solisti, il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica, diretti da Giuliano Amadei, in una serata che coniuga l’intensità spirituale del Natale con l’eleganza della musica classica.

Il concerto si apre con il Magnificat di Johann Kuhnau, un’opera che rappresenta un preludio al barocco, con la sua vivace espressione di gioia e devozione. A seguire, il brillante Concerto per tromba, oboi, archi e basso continuo di Georg Philipp Telemann, che promette virtuosismo e un suono frizzante, perfetto per l’atmosfera festosa del periodo natalizio. Non mancheranno i classici che da secoli accompagnano la celebrazione del Natale: il coro finale dell’Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach, il celebre Minuit, chrétiens di Adolphe Adam, noto anche come Cantique de Noël, e l’intramontabile Stille Nacht (Silent Night) di Franz Gruber, che continua a risuonare nelle chiese e nelle case di tutto il mondo.

Il programma non si limita a rendere omaggio alla Natività, ma celebra anche la maestria di compositori che hanno fatto la storia della musica barocca e romantica, rendendo il concerto un’occasione unica per apprezzare la ricchezza della musica sacra. L’ingresso è a offerta libera.