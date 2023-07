Note per La Piccola Betlemme, raccolti 6mila euro per l’acquisto di una cella frigorifera

Dare un aiuto concreto, anche da lontano, attraverso la musica. È l’obiettivo del concerto che nella sala ‘Musa’ dell’associazione Carducci di Como ha visto protagonisti Luca Ghielmetti (chitarra e voce), Marco Brioschi (tromba), Alfredo Ferrario (clarinetto) e Bruno Giordana (piano), coinvolti per raccogliere fondi a sostegno dell’attività dell’associazione La Piccola Betlemme di Faenza. Il cantautore Luca Ghielmetti si è messo a capo di una squadra di amici musicisti per dare una mano a una terra che gli è cara – la moglie Francesca Melandri è di Faenza – nel modo più naturale, un concerto dedicato a La Piccola Betlemme, organizzazione di volontariato che dal 2017 è un punto di riferimento. Offre pasti alle persone in situazione di particolare fragilità, nell’ultimo periodo anche alluvionati, senzatetto, forze dell’ordine e volontari. Sono stati raccolti così oltre 6mila euro a cui potranno fare seguito altre elargizioni, su Iban dedicato, per l’acquisto di una cella frigorifera utile a conservare gli alimenti freschi che La Piccola Betlemme di Faenza riceve dai donatori.