Noto imprenditore latitante da un mese

Ravenna, 21 dicembre 2023 – È uscito per un permesso premio dal carcere di Ferrara e non è più rientrato. Da circa un mese manca all’appello Gianni D’Addiego, imprenditore cervese di 45 anni molto noto nella città rivierasca non solo per i suoi guai con la giustizia: ma anche per avere in passato gestito un locale assai conosciuto in zona magazzini del sale, il ‘Safomat’. La notizia, finora rimasta in sordina, si è diffusa in ragione di un recente lutto che ha colpito proprio il 45enne.

D’Addiego già in passato aveva tentato la strada della latitanza: era accaduto a inizio gennaio 2019 quando si trovava ai domiciliari per un procedimento aperto dalla procura di Rimini. In quell’occasione in taxi da casa sua aveva raggiunto l’aeroporto di Bologna con l’intenzione di volare a Cuba, visto e passaporto in tasca: ma i carabinieri lo avevano rintracciato e arrestato.

Era inevitabilmente finito in carcere: e, una volta qui, aveva ricevuto la notifica per un cumulo pene definitive per un totale di 12 anni e 9 mesi di reclusione. Tre i reati di massima che gli erano valsi un fine pena al settembre 2030 (al netto di liberazione anticipata): droga, lesioni e l’evasione (per la quale con il suo avvocato Monia Socci aveva patteggiato un anno e 4 mesi). Una volta nel penitenziario estense deve essersi comportato bene: tanto che quest’anno era riuscito a ottenere altri due permessi premio. Uno peraltro era caduto in piena alluvione di maggio: e in quell’occasione, per forza di causa maggiore, aveva tardato un paio di giorni nel rientro in cella perché impossibilitato a raggiungere Ferrara per via degli allagamenti delle strade. La comunicazione aveva seguito i canali formali: e nulla era accaduto. Ecco dunque il nuovo permesso di 15 giorni da inizio novembre: il 45enne sarebbe dovuto rientrare il 17. E invece niente.

A questo punto si possono formulare solo ipotesi sulla ragione che lo possa avere spinto a deviare da un percorso fin qui ottimale. A partire da appelli che potrebbero aggiungere altra pena definitiva: uno è a febbraio contro una condanna a 2 anni e 2 mesi. L’altro invece non è ancora stato fissato. Riguarda un giro di stupefacenti che aveva coinvolto anche due ex carabinieri rivieraschi e per il quale D’Addiego in primo grado (con sentenza depositata a maggio 2016) era stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione. Per ora appello non pervenuto, così come D’Addiego.

