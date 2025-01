Nott de Bisò, che successo: "Grazie ai tanti volontari"

Una giornata lunga, iniziata presto e conclusasi a notte inoltrata per centinaia di volontari dei cinque rioni impegnati in piazza del Popolo durante la Nott de Bisò. Sono loro, a detta dei vertici rionali e anche di migliaia di persone che si sono riversate in piazza, il vero motore della manifestazione tradizional-popolare che celebra la fine dell’anno del Palio e l’inizio di un nuovo anno con annessi buoni auspici. E quindi, oltre all’impegno degli uffici comunali, è stata proprio l’opera dei volontari a sancire la buona riuscita della Nott de Bisò, evento attraverso il quale i rioni autofinanziano buona parte delle proprie attività annuali. A poche ore dalla fine della manifestazione il bilancio è evidentemente molto positivo. Già alle 21 infatti qualche rione aveva terminato le proprie specialità gastronomiche, letteralmente andate a ruba. "La Nott de Bisò quest’anno è andata molto bene sotto tutti gli aspetti – ha spiegato Luciano Dal Pozzo, capo del Rione Verde –. Il meteo ci ha graziato e non è stata una serata eccessivamente fredda, condizioni ottimali per far sì che la gente venisse in piazza. Dobbiamo ringraziare tutti i volontari, che si sono avvicendati nell’organizzazione, nell’allestimento e nel servizio". Un impegno non-stop "dalle 7 di domenica mattina fino alle 4 di lunedì mattina, con il rischio anche di farsi male durante lo smontaggio. Forse su questo aspetto bisognerebbe trovare il modo di agevolare le operazioni. Ciò detto l’armonia dentro lo stand è davvero qualcosa di straordinario". Dello stesso avviso Damiano Tinelli, capo del Rione Nero: "Siamo molto contenti, è andato tutto bene: logistica, allestimento, spazi, meteo, presenze e partecipazione dei nostri rionali allo stand. A loro come sempre è doveroso tributare un grande ringraziamento. E anche quest’anno devo confermare un ottimo Bisò al Rione Nero". Per Daniele Lama, capo del Giallo: "È stata una giornata di grande festa per tutta la città vista anche la grandissima affluenza fin dal mattino e soprattutto un grande risultato per tutta l’organizzazione e per i 5 rioni. Noi siamo soddisfatti e speriamo lo siano anche tutte le persone che sono passate dal nostro stand. Un ringraziamento doveroso va agli oltre 100 rionali che erano presenti in piazza a lavorare col sorriso per uno degli eventi più importanti del calendario. Ora speriamo che il 2025 ci porti tante emozioni". Positive anche le sensazioni del capo del Rione Rosso Gianluca Maiardi: "Abbiamo praticamente finito tutto il cibo e la ceramica, acquistata da tante persone provenienti da fuori città. Abbiamo anche esaurito tutto il bisò. Un ringraziamento grande va a tutti i rionali che durante l’anno per i preparativi e ieri per tutta la giornata, hanno lavorato con tanto impegno". Una notte magica anche per il Borgo: "È stata una bellissima domenica con la temperatura giusta - ha evidenziato il priore di Durbecco Riccardo Tinti -. Volevo ringraziare ovviamente tutti i volontari che si sono presentati ieri e nei giorni precedenti per la buona riuscita dell’evento. Penso che durante la Nott de Bisò si crei un clima magico che fa passare la stanchezza e tutto questo non sarebbe possibile senza ogni componente della ’famiglia’ rionale".

Damiano Ventura