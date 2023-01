"Nott de Bisò oltre ogni aspettativa"

La Nott de Bisò 2022 va in archivio con il pienone e con la grande soddisfazione dei cinque rioni. Per i bilanci, numeri alla mano, è ancora presto, di certo però gli indicatori per tirare una somma più che positiva ci sono tutti: a cominciare dai gotti esauriti (ma prodotti in numero più limitato rispetto agli scorsi anni, nda) sin dalla primissima serata, così come molte pietanze e un quantitativo di Bisò consumato che si attesta sulle migliaia di litri. "è stata una splendida serata – spiega Gianluca Maiardi, capo del Rione Rosso –. Sapevamo che ci sarebbe stata tanta gente ma non pensavamo così tanta, noi abbiamo esaurito molti piatti ad un orario inaspettato". Dello stesso avviso anche gli altri rappresentanti dei rioni: "L’affluenza è andata oltre ogni aspettativa – dice Massimo Liverani, capo del Rione Verde –, ma non siamo sorpresi, il bilancio è sicuramente positivo anche per quanto riguarda l’atmosfera che si è creata".

Per Luca Montanari, capitano del Nero: "Questa sera è andata molto bene, eravamo tutti impazienti per questo evento, ne avevano voglia i rioni e ne aveva voglia soprattutto la comunità e si è visto. C’è stata grossa affluenza fin dalle primissime fasi e in seguito un vero assalto a tutti gli stand. Noi abbiamo finito quasi tutto". La macchina organizzativa tornata in piazza è riuscita a far fronte a quasi tutte le richieste, ed anche per questo c’è soddisfazione, come spiega Daniele Lama del Giallo, il più giovane tra i capi rione: "È stata la mia prima Nott de Bisò in Piazza da caporione ed è stata grandiosa. Una serata bellissima al termine della quale siamo tutti stanchi ma felici. Le aspettative erano alte ma qui siamo andati ben oltre, c’era evidentemente voglia per la città di riappropriarsi di questi spazi e di questo evento. Credo che questi stand non possano lavorare più di così con l’attuale organizzazione quindi siamo contenti per essere riusciti a fare il massimo".

Memorabile la serata anche per il Borgo, che ha visto sfilare e bruciare il Niballo vestito di bianco e di azzurro: "È stata una bellissima Nott de Bisò, il tempo ci ha aiutato ed è venuta più gente del previsto – commenta Filippo Rava, priore del Borgo –. Ad un certo punto noi non riuscivamo a scaldare il Bisò in tempo dalla grande richiesta. Ci scusiamo per i ritardi ma è stato complicato gestire una tale affluenza, comunque credo che tutti si siano divertiti e questa è la soddisfazione più grande".

Damiano Ventura