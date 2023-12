Nott de Bisò, tutto pronto per il 5 gennaio

Cresce l’attesa per la Nott de Bisò, il 5 gennaio prossimo, la grande festa che chiude le manifestazione del Palio del Niballo 2023. E quest’anno con diverse novità. Per ragioni di sicurezza cambierà la struttura degli stand dei Rioni, tutti rigorosamente omogenei. Al centro dell’evento faentino c’è il Niballo, grande simulacro raffigurante Annibale e che simboleggia le avversità dell’anno appena trascorso, che allo scoccare di mezzanotte sarà bruciato con un enorme falò. "Speriamo che, dopo un anno così travagliato – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola – la Nott de Bisò possa rafforzare ulteriormente il sentimento che accomuna tutta la comunità". La coordinatrice organizzativa delle manifestazioni del Niballo Benedetta Diamanti ha invece posto l’accento sul lavoro fatto per rendere l’evento più sicuro e sulle attività promozionali svolte nelle scuole in questi ultimi due anni; in particolare con i laboratori didattici sul Niballo attivati dall’anno scolastico 2022/2023. "È stata offerta a ogni classe di Faenza l’opportunità di avvicinarsi al mondo del Palio – ha detto – . Tra gli incontri a scelta gli appuntamenti con i volontari dei Rioni per apprendere le basi dell’arte di bandiere e tamburi, le visite alle sedi e tanti approfondimenti storico-culturali". L’anno scorso hanno partecipato 28 classi e 630 alunni, quest’anno 42 classi e 970 alunni.

Il 5 gennaio per ragioni di sicurezza il Niballo, che come da tradizione arriverà in piazza alle 18.30 su un carro trainato da buoi, sarà posizionato al centro dei corsi. Il cavaliere del Rione Verde Marco Diafaldi, vincitore del Palio, vi appiccherà il fuoco con delle torce. Durante tutta la serata si berrà il bisò (il caratteristico vin brulè di cui ogni rione preparerà 12 quintali) a 2 euro al bicchiere, oppure negli eleganti gotti (costo 15 euro, servizio completo a 120 euro). Oltre al gotto verranno dati 4 bollini colorati per poter assaggiare anche il vin brulè degli altri quattro rioni. Non mancherà il cibo: minestre, arrosticini, pizza fritta, salsiccia, trippa e dolci.

Il programma della giornata inizia alle 10 con l’apertura degli stand gastronomici dei Rioni e dalle 12 c’è l’intrattenimento musicale con Radio Bruno. Dalle 14 alle 16.30 si terranno ilaboratori ludico-creativi sul Palio per i bambini e alle 18.30 arriverà il Niballo. Alle 23.50 ci sarà iltradizionale lancio di palloncini con allegati biglietti per assistere al Palio del prossimo 23 giugno e alle 24 il rogo del Niballo. Il momento clou della serata sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del Palio.

Gabriele Garavini