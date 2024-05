Nottata di incidenti. Due auto con giovani a bordo escono di strada

Tra sabato e domenica è stata una notte di incidenti che hanno visto coinvolti ragazzi giovani nel territorio ravennate.

Il primo verso le quattro di notte nel forese, in via Gambellara. All’altezza dell’incrocio con via Trova l’automobile, una Opel Karl sulla quale viaggiavano quattro ragazzi è uscita di strada nell’affrontare una curva. Tutti i quattro ventenni che erano a bordo sono rimasti feriti; uno di loro in maniera più grave. Sul posto oltre alle ambulanze e ai Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre i ragazzi dell’auto, è intervenuta la Polizia locale. I giovani sono stati tutti portati all’ospedale Bufalini di Cesena.

Un’ora dopo un altro incidente ha coinvolto dei giovanissimi alle porte di Fusignano lungo via Provinciale Maiano, tra le località di Maiano Monti e Belricetto. Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali trasportati (uno in elicottero e l’altro in ambulanza) al Trauma Center del Bufalini. Ferite lievi, invece, per gli altri due, trasportati in ambulanza all’ospedale di Lugo. L’incidente si è verificato intorno alle 5 a poche decine di metri dallo scolo consorziale Tratturo. I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto condotta da un 19enne di Masiera di Bagnacavallo, il quale stava procedendo lungo la via Provinciale Maiano con direzione di marcia Fusignano-Belricetto. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Conselice, il giovane ha improvvisamente perso il controllo della vettura, invadendo la corsia di marcia opposta, uscendo di strada e finendo in un campo sottostante con diversi metri di dislivello rispetto alla sede stradale, con l’auto che ha arrestato la sua corsa su una fiancata. Sul posto sono intervenute le ambulanze, l’elimedica, i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Lugo. L’intervento di questi ultimi si è reso necessario per estrarre dall’abitacolo, con l’ausilio di cesoie e divaricatore, uno dei quattro giovani che era rimasto incastrato. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, un breve tratto della provinciale è stato inizialmente chiuso al traffico.

lu.sca.