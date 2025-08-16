Notte concitata a Marina di Ravenna, ragazzi ubriachi e un passeggero violento: cos’è successo

Ravenna, 16 agosto 2025 – La notte tra il 14 e il 15 agosto a Marina di Ravenna è stata segnata da una serie di interventi che hanno visto protagonisti i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Poco dopo la mezzanotte, una ragazza di Bologna è caduta a terra riportando ferite agli arti inferiori: assistita sul posto, è stata medicata e tranquillizzata. Nel giro di venti minuti, in uno stabilimento, un venticinquenne di Lugo, completamente ubriaco, ha richiesto aiuto per essere accompagnato in un luogo sicuro.

L’episodio più teso si è registrato all’una e dieci, a bordo di una navetta notturna. Un uomo straniero, di circa cinquant’anni, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a disturbare i passeggeri. All’invito a calmarsi ha reagito spingendo i volontari e, una volta sceso, ha lanciato sassi prima di dileguarsi. Poco dopo, altri due giovani sono stati richiamati per atti contrari al decoro urbano.

Verso l'una e quarantacinque, la notte si è fatta di nuova concitata: un gruppo di ragazze di Imola , colpite da disidratazione , è stato soccorso e, quasi nello stesso momento, una ventitreenne in gravissimo stato di ebbrezza è stata assistita sulla spiaggia in attesa dell'ambulanza del 118.

Dietro questi interventi c'era la lunga attività di prevenzione portata avanti dai volontari dell'Anc, in servizio dalle 21.30 alle tre del mattino. Due postazioni informative, dotate di etilometro , hanno offerto la possibilità a centinaia di cittadini di verificare il proprio stato alcolemico, in un contesto di dialogo e senza finalità sanzionatorie. In molti, soprattutto giovani, hanno approfittato del controllo per assicurarsi di poter guidare senza rischi.