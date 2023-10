Notte d’Oro da oscar. Boom dell’iniziativa. Mostre e musei, successo per tutti

Saranno gli inaspettati 25 gradi di metà ottobre, ma forse nemmeno (solo) quelli, ma già dalla mattina Ravenna è stata presa d’assalto da turisti, a una prima occhiata in larga parte stranieri. Se la città avesse avuto bisogno di un antipasto della Notte d’Oro, eccolo servito. Alle 15 i tavolini di tanti ristoranti del centro storico erano occupati, con tagliatelle al ragù e carne ai ferri a riempire gli stomaci. La Notte d’Oro è un’iniziativa che invita a scoprire la città attraverso il suo patrimonio artistico. I modi, neanche a dirlo, sono molteplici. Fino a mezzanotte è rimasta aperta la mostra di Alberto Burri al Mar, con un centinaio di opere esposte. In città c’era solo l’imbarazzo della scelta. Grande successo per lo spettacolo in piazza del Popolo di Giovanni Vernia, che ha raccontato la sua trasformazione da ingegnere a comico. Molti applausi per lui, con tanti che hanno colto l’occasione per continuare lo shopping e cenare all’aperto. Successo anche per ’Episodi di Mosaico Contemporaneo’, fino al 14 gennaio a Palazzo Rasponi delle Teste, in piazza Kennedy, una mostra in cui mosaico e design si incontrano e danno vita alla produzione di nuovi e speciali oggetti destinati all’arredo degli interni. Sei designer e creativi selezionati dalla curatrice Maria Cristina Didero (Arthur Arbesser, Atelier Biagetti, Cara | Davide, Lanzavecchia + Wai, Gio Tirotto e Marco Guazzini) hanno ideato oggetti che sono stati poi tradotti in mosaico dai laboratori Annafietta, Gruppo Mosaicisti di Marco Santi, Pixel Mosaici in collaborazione con Dimensione Mosaico, Koko Mosaico di Arianna Gallo, Barbara Liverani Studio e dal gruppo artistico CaCO3. Le iniziative sono inserite nella Biennale del Mosaico Contemporaneo. "Un’edizione che verrà ricordata proprio per aver messo in relazione mosaico e design", ha detto il sindaco Michele De Pascale inaugurando ’Episodi di Mosaico Contemporaneo’. La Biblioteca Classense ha ospitato il progetto il progetto Palianytsia dell’artista ucraina Zhanna Kadyrova (Sala Mosaico), e, nella Manica Lunga, la sesta edizione del Premio Gaem – Giovani Artisti e Mosaico, a cura di Sabina Ghinassi e Paolo Trioschi. Molto interesse infine per la mostra ’Opere dal mondo, la luce del nero e dell’oro’ ai chiostri francescani.