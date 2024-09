Notte d’Oro a Ravenna, il Museo d’Arte ospita la mostra ‘I’m a Mosaic!’: programma e biglietti

Ravenna, 14 settembre 2024 - Una delle principali location dell’edizione 2024 della ‘Notte d’Oro’, in programma sabato 12 ottobre, sarà come di consueto il Museo d’Arte della Città di Ravenna (Mar), che ospiterà la mostra ‘I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi, Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’. Per l’occasione l’accesso all’esposizione (che ripercorre, attraverso un viaggio nell’arte del XX secolo, alcune tappe fondamentali della storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nell’anno del suo centenario) sarà per tutta la giornata a tariffa ridotta di 5 euro.

Dalle 9 a mezzanotte di sabato 12 ottobre i visitatori saranno coinvolti in un affascinante percorso alle origini della rinascita del mosaico avvenuta a Ravenna negli anni Venti, con le esperienze fondamentali degli anni Cinquanta del ‘900, fino alle sorprendenti interpretazioni della tessera nell’arte contemporanea. Il biglietto dà libero accesso anche alle collezioni permanenti del museo che spaziano dai grandi maestri del passato come Guercino e Nicolò Rondinelli, fino alle opere contemporanee di Banksy, Edoardo Tresoldi e Mimmo Paladino. Alle 16 è in programma un laboratorio di mosaico (Riflessi d’oro’) per bambini dai 5 agli 11 anni, e giochi di tessere a cura della Sezione Didattica di RavennAntica, con ritrovo alla biglietteria del Mar. L’appuntamento è su prenotazione tel. 0544 482477 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16) 9 euro a bambino, per gli accompagnatori l’attività è gratuita. Durata attività: 1 h e 30'.

A disposizione degli utenti sarà attiva anche la nuova caffetteria del museo gestita dal Mercato Coperto per una piacevole sosta durante la visita al museo. Dalle 22 il chiostro interno del museo si animerà con un sottofondo musicale che accompagnerà i visitatori ai due momenti musicali protagonisti della serata. In collaborazione con Ravenna Tourism e con Bronson Produzioni avrà luogo il live degli statunitensi di A Hawk and a Hacksaw che proporranno una magica miscela di sonorità balcaniche, danze magiare, la tradizione klezmer e arie mediorientali. A seguire il dj set di Armonika fino all’1.30. L’intervento sarà composto da un DJ set ibrido di Zoetrope e Lester Mann in sovrapposizione all'armonica digitale di Freddy Amoruso e alla chitarra di Mattia Dambrosio, il tutto intrecciato da incursioni performative di Agnesoride e Chickpea.