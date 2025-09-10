Dalla Perla a Yoox
CronacaNotte di furti a Ravenna: nel mirino anche il cantiere del palasport
10 set 2025
LORENZO PRIVIATO
Cronaca
Notte di furti a Ravenna: nel mirino anche il cantiere del palasport

Rubati un pc e attrezzi. Colpito anche un fast food, ma i due episodi potrebbero non essere collegati, indagano i carabinieri

A sinistra, la finestra del Burger King di via Travaglini dalla quale i ladri si sono introdotti dopo averla forzata; sopra, il container del cantiere del nuovo palasport dal quale sono stati portati via pc e altro (Foto Zani)

Ravenna, 11 settembre 2025 – Notte movimentata in zona Pala De André, dove nel giro di poche ore si sono registrati due episodi distinti, uno tentato e l’altro portato a termine. I carabinieri stanno lavorando per capire se i colpi possano essere collegati o se dietro vi siano bande diverse.

Il primo episodio è avvenuto al Burger King di via Travaglini. Qualcuno, approfittando dell’oscurità, ha forzato una finestra laterale riuscendo a introdursi all’interno. Secondo i primi rilievi, non sarebbe stato portato via nulla: il ladro – o i ladri – potrebbero essere stati disturbati oppure aver desistito in fretta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Alcuni testimoni avrebbero notato una persona allontanarsi velocemente a bordo di un monopattino, descrivendolo come un giovane di origine nordafricana. Gli inquirenti stanno verificando la testimonianza e incrociando gli elementi raccolti.

Nella stessa nottata, senza che al momento sia stato possibile stabilire se prima o dopo il tentato furto al fast food, ignoti hanno preso di mira il cantiere del nuovo palasport, adiacente al Pala De André. Qui i ladri hanno sfondato la porta del container utilizzato come ufficio e messo a soqquadro le baracche del cantiere. Il bilancio è più pesante: risulta sottratto almeno un computer, oltre ad attrezzatura da lavoro e altri materiali. Non si sono fermati: hanno anche scassinato il distributore automatico di bevande installato nell’area, portando via il denaro contenuto. L’ammanco è stato scoperto al mattino, al momento dell’arrivo degli operai.

Il cantiere del nuovo palasport non è nuovo alle polemiche: i lavori, avviati da anni, hanno accumulato ritardi e costi fuori controllo, finendo più volte al centro delle cronache cittadine. Ora si aggiunge anche il capitolo dei furti, che si sommano a una serie di colpi messi a segno nelle ultime settimane in altri esercizi commerciali del centro, tra pub e ristoranti.

Le indagini sono in corso. I carabinieri stanno acquisendo immagini da sistemi di videosorveglianza della zona e cercano testimoni che possano aver notato movimenti sospetti nelle ore notturne. L’obiettivo è ricostruire la dinamica dei due episodi e risalire agli autori, che al momento restano ignoti.

