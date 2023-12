Notte garage con i Chronics

Chronics in concerto al Red Velvet Corazón di Cervia e a seguire DOC Dj-Set domani alle 19. Nati a Bologna sull’impronta di gruppi come Real Kids, Lyres e Ramones, i Chronics suonano power pop e garage con un’attitudine punk. Nel 1999 pubblicano il loro primo 45 giri per la Rip Off Records di San Francisco, storica etichetta discografica degli anni novanta nel genere punk e garage. Nel 2022 è uscito il loro nuovo LP “Do you love the sun?”. Il disco è entrato nelle playlist dei migliori dischi del 2022 della rivista Blow Up.