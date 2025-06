Notte rosa a Mirabilandia. Si riderà con Valentina Persia

Sarà una Notte Rosa tutta da ridere e, come sempre, adrenalinica quella in programma quest’anno a Mirabilandia. Sabato 21 giugno, alle ore 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, festeggerà il Capodanno dell’estate della Riviera Romagnola con Valentina Persia e il suo show “Ma che ti ridi?”.

Attrice, comica e ballerina, dotata di una presenza scenica inimitabile, Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Capace di conquistare grandi e piccini con la sua energia travolgente, la comica romana colorerà di rosa e ironia una delle notti più speciali ed emozionanti della Riviera, dove Mirabilandia si conferma non solo una meta d’eccellenza per il divertimento, ma anche un palcoscenico privilegiato per eventi di svago e spettacoli dal vivo, capaci di unire la magia del parco alla vivacità del mondo dell’intrattenimento.

Lo show di Valentina Persia è incluso nel biglietto di Mirabilandia. Ingresso dalle 17 a partire da 12.90 euro