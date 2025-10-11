’Notte stellata’ con Benzi e La Corelli

Sarà una ’Notte stellata’ guidati dalla bacchetta di Manlio Benzi quella di oggi alle 20.30 al Teatro San Lorenzo, con musiche di Mozart e Schönberg. In programma c’è l’esibizione dell’Orchestra La Corelli, diretta da una delle più apprezzate bacchette della sua generazione, il riminese Manlio Benzi (classe 1964), che fu avviato alla direzione dal grande direttore spagnolo Jacques Bodmer (un allievo di Hermann Scherchen) e si è poi diplomato al Conservatorio A. Boito di Parma in composizione con Camillo Togni e in direzione d’orchestra con Daniele Gatti.

Il programma che Manlio Benzi propone al “Rossini Open” 2025 accosta il Divertimento n. 2 in si bemolle maggiore KV 137 di Mozart (scritto a Salisburgo a soli 16 anni, una pagina fresca e luminosa, pensata per occasioni conviviali o festive) alla celebre “Verklärte Nacht” op. 4 (La notte trasfigurata) di Arnold Schönberg (1899), nella versione per orchestra d’archi del 1917. Si tratta di un unico, intenso, grande movimento sul modello del poema sinfonico, con cinque sezioni che seguono l’omonimo testo in versi del poeta tedesco Richard Dehmel, molto in voga al tempo, in cui una donna confessa al suo amante di portare in grembo un figlio non suo. L’uomo la rassicura: il loro amore trasfigurerà il figlio come se fosse stato generato da entrambi.

Il concerto sarà arricchito da un excursus introduttivo del Maestro Benzi, che guiderà il pubblico alla scoperta delle pagine in programma, offrendo chiavi di lettura preziose per un ascolto ragionato. Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Giorno di spettacolo: presso i luoghi di spettacolo, 1 ora prima dell’inizio del concerto. Prezzo biglietti 13 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0545/299542