Nove denunciati per la rissa a Lavezzola

Da una parte un gruppo di italiani, dall’altra di stranieri. Se l’erano date di santa ragione in quel di Lavezzola nella notte tra il 4 e il 5 ottobre scorso per motivi ritenuti banali. Ora i carabinieri della locale Stazione hanno identificato nove persone sospettate di avere partecipato a quell’animato alterco da strada. Tutti rischiano una denuncia a piede libero per rissa aggravata.

L’acceso confronto fisico si era verificato quando, dopo la ‘Festa delle Birra’ tenutasi in piazza Tiziano, un gruppo di italiani si era spostato e aveva raggiunto un bar del paese. Sembra che tutto possa essere partito dalla richiesta di un accendino formulata da un giovane straniero all’indirizzo del gruppo di italiani. Di fatto dalle prime scaramucce verbali, si era passati alle parole : e poi tutto era sfociato in una furibonda rissa nel corso della quale erano stati usati anche alcuni oggetti divelti dalle aiuole circostanti.

Sul posto erano subito intervenute alcune pattuglie dei carabinieri: i protagonisti dell’episodio si erano però a quel punto ormai già fatti di nebbia. Gli inquirenti non avevano però mollato la presa e aveva ascoltato alcuni testimoni, sia quella notte stessa che i giorni a seguire .Altri elementi utili a risolvere il caso, erano giunti grazie all’analisi delle immagini captate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per un episodio che aveva destato non poca preoccupazione nella popolazione locale finendo per essere ampiamente commentato pure sui social.

L’epilogo investigativo, giunto nemmeno a un mese e mezzo dai fatti, ha restituito i nomi di cinque cittadini di origine italiana e quattro di origine marocchina residenti in zona. Le età dei sospettati variano da 19 anni a 61. E proprio quest’ultimo aveva riportato la peggio con lesioni medicate in ospedale e giudicate guaribili in dieci giorni di prognosi.

Come di prassi accade in questi casi, partirà una segnalazione alla questura per valutare la posizione dell’esercizio commerciale che ha fatto da sfondo all’accaduto: il contesto normativo è quello descritto dall’articolo 100 del Tulps, il testo unico per le leggi di pubblica sicurezza: in generale prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può addirittura essere revocata.

Per quanto riguarda invece le nove persone a rischio denunciate, la competenza a questo punto passa alla procura. Qui il contesto giuridico è quello del codice penale: secondo l’articolo 588, chiunque partecipi a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa qualcuno riporta lesioni personali, la pena, per il solo fatto di avere partecipato, diventa quella della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza dell’accaduto.