Nove giorni di sciopero dei rimorchiatori Sers

Ravenna
CronacaNove giorni di sciopero dei rimorchiatori Sers
1 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Rimorchiatori: lo sciopero di 9 giorni consecutivi, è previsto a partire dal 13 ottobre fino al 22 ottobre

I lavoratori dei rimorchiatori Sers incrociano le braccia. La Uiltrasporti di Ravenna ha proclamato uno sciopero di 9 giorni consecutivi, a partire dal 13 ottobre fino al 22, coinvolgendo tutti i lavoratori dei rimorchiatori Sers. L’astensione riguarderà tutte le prestazioni supplementari, straordinarie e turni flessibili, mantenendo solo l’orario ordinario dalle 06 del mattino alle 16.

La mobilitazione, nasce "dal mancato rispetto degli accordi sottoscritti in Prefettura a Ravenna, dall’assenza di convocazioni aziendali per affrontare le criticità segnalate e dalla persistente indisponibilità dell’azienda a riconoscere il ruolo delle RSU e delle organizzazioni sindacali". La procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa senza esito, aggravando la vertenza.

"La proclamazione dello sciopero – comunica Uiltrasporti – si è resa necessaria a seguito dell’atteggiamento dell’azienda che, nonostante fosse in atto la procedura di raffreddamento ha ritenuto di precluderne il prosieguo escludendo la scrivente, nonostante le ripetute richieste, dagli incontri per il rinnovo del contratto intergrativo aziendale senza avere in alcun modo individuato soluzioni, negli incontri precenti, alle istanze evidenziate da Uiltrasporti". Allo sciopero potranno aderire tutti i lavoratori.

