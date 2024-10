Nove immobili nel progetto ’Smart city’

Sono nove gli immobili pubblici interessati dal progetto per la riqualificazione ’Smart city’ nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Entro la prossima primavera, in base alle tempistiche stimate dall’ufficio tecnico, partiranno i lavori che consentiranno di installare sui tetti degli edifici selezionati, altrettanti generatori fotovoltaici per autoconsumo, accumulo ed eventuale condivisone di energia elettrica. A essere privilegiate, nella scelta degli immobili, sono le scuole.

Il costo del progetto denominato nello specifico ’Energy smart school’, sarà coperto per quasi 570.000 euro da risorse regionali dopo la sua ammissione all’interno della graduatoria degli interventi ammessi, mentre i restanti 30.000 euro - necessari a raggiungere il valore totale del progetto che sfiora i 600.000 euro - saranno finanziati dai Comuni dell’Unione. L’elenco degli immobili include la scuola secondaria di 1°grado Oriani di Alfonsine, il palazzetto dello sport di Bagnacavallo, la palestra comunale di Bagnara di Romagna, la scuola secondaria 1° grado F. Foresti di Conselice, la scuola d’infanzia ’Il cantastorie’ di Cotignola, la scuola secondaria di 1° grado Emaldi di Fusignano, la scuola d’infanzia ’Fondo Stiliano’ di Lugo, la scuola secondaria di 1°grado ’Salvo d’Acquisto’ di Massa Lombarda ed il palazzetto dello sport ’G. Gadoni’ di Sant’Agata sul Santerno.

Inizialmente, per quest’ultima, era stato selezionato l’ asilo nido ’Girasole’ che risulta tutt’ora non agibile, a seguito dei danneggiamenti derivanti dall’alluvione del maggio 2023 che hanno richiesto la definizione di un progetto di radicale ristrutturazione.

Sui 9 immobili scelti sarà realizzato un impianto fotovoltaico di circa 20 kWp. In aggiunta, solo per Bagnara e Massa Lombarda, saranno installate anche delle batterie di accumulo.

Il progetto complessivo ritenuto di ’livello strategico’ per il territorio è già stato redatto.

Ora, dopo l’approvazione dell’intero progetto da parte delle singole giunte, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvederà ad assegnare i lavori che procederanno per step, in modo tale che alla fine di una installazione ne seguirà un’altra nel comune successivo. Il cantiere dovrebbe quindi concludersi entro l’anno prossimo.

Monia Savioli