Novità a Ponte Nuovo. Zanfanti assorbe anche la cartoleria: "È troppo importante"

A Ponte Nuovo chiude la cartoleria e la titolare del negozio di abbigliamento e merceria di via 56 Martiri decide di inglobarla nella sua attività. Il 2 gennaio il negozio di Federica Zanfanti ha riaperto con una nuova veste: la storica attività presente dal 1956, da adesso in poi venderà anche quaderni, penne, matite, astucci e qui si potranno ordinare anche i libri scolastici. Il progetto è nato a fine 2023, quando la cartoleria di Ponte Nuovo ha chiuso. "Qui – racconta Zanfanti – eravamo tutti dispiaciuti perché forniva un servizio importante, inoltre il paese è in espansione e ci sono tanti bambini. A suggerirmi questa soluzione è stato Ginaldo Venturini del comitato cittadino, ne ho parlato in casa con mio marito, abbiamo riflettuto e quindi deciso di iniziare questa nuova avventura".

L’attività di Federica Zanfanti è un’istituzione per Ponte Nuovo. "Esiste dal 1956 – racconta – e io sono subentrata nel 2008. Prima ci lavorava la mia mamma, come commessa. Abbiamo sempre venduto abbigliamento, biancheria intima e merceria. La mia è una licenza vecchia, di quelle che mi hanno consentito di aggiungere anche gli articoli della cartoleria. Sono stati necessari alcuni piccoli lavori, per questo abbiamo chiuso per alcune settimane e abbiamo riorganizzato gli spazi. La cartoleria ha chiuso dopo vent’anni e i residenti erano dispiaciuti di vedere che veniva meno un altro servizio, l’anno scorso infatti ha chiuso anche l’edicola. Vogliamo solo cercare di mantenere vivo il paese. Io qui ci sono nata, lo faccio anche per i miei figli".

A Ponte Nuovo tra l’altro, con i fondi del Pnrr, verrà realizzato un nuovo polo scolastico.

Gli abitanti della zona sono contenti di quello che Federica Zanfanti ha fatto e in tanti hanno voluto dirglielo di persona.

"Giovedì 18 – conclude Zanfanti – farò una piccola inaugurazione dedicata a tutti i bambini. Se passeranno di qui a partire dalle 16.30 ho una piccola sorpresa per loro. È l’orario di uscita da scuola, verranno qui per una merenda poi possono dedicarsi allo studio e alle loro attività sportive".

