Novità nel bike sharing, tra classiche e elettriche

Una nuova fase nell’ambito della mobilità faentina è costituita dal servizio di bike sharing pubblico, che entro la fine dell’anno sarà interessato da importanti novità. Con il recente scorporo del servizio dal contratto del piano sosta, stabilito dal consiglio comunale in estate, l’amministrazione faentina ha gettato le basi per l’individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il sistema di bike sharing con l’obiettivo di migliorare e potenziare il servizio per cittadinanza, utenti e turisti. Il servizio di bike sharing, ovvero di biciclette condivise, è attivo dal 2003, e prevedeva stazioni fisse di prelievo e riconsegna delle bici.

Un servizio che è stato implementato negli ultimi vent’anni, e che attualmente, secondo i documenti ufficiali, conta 101 biciclette pubbliche dislocate in 15 postazioni. Valutata la necessità di superare le criticità legate all’obsolescenza del sistema stesso, e la scarsa utilizzabilità delle bici, pesanti e poco agevoli, nonché la rigidità del sistema a stazioni fisse, dopo una consultazione informale tra operatori del settore si è deciso di propendere per l’affidamento del servizio di bike sharing a flusso libero, in via sperimentale, per la durata di 12 mesi. Così gli uffici dell’Unione della Romagna Faentina hanno affidato il servizio di bike sharing di Faenza per 12 mesi alla ditta milanese Ridemovi S.p.A., impegnando per il servizio la somma di 79mila euro. Nel capitolato di appalto è stato esplicitato il funzionamento delle nuove ‘smart-bikes’ prevedendo anzitutto la fornitura, distribuzione e manutenzione di minimo 50 biciclette standard e di 100 ebike, ovvero biciclette elettriche. Tutte dotate di sistema Gps per il prelievo ed il rilascio nel territorio comunale. Sarà inoltre messa a disposizione un app, utilizzabile da telefono, che prevede una modalità di pagamento facilitata per il cliente, e una tariffazione differenziata in base all’area di utilizzo del servizio e dell’orario. Un servizio che sarà attivo h24, tutta la settimana festivi compresi. La tariffa ipotizzate per le biciclette tradizionali non potrà superare il costo di 1,20 euro per 20 minuti. E per le bici elettriche l’importo massimo sarà di 1 euro per lo sblocco e di 0,30 centesimi al minuto. Fermo restando che la ditta dovrà introdurre un sistema di abbonamenti dedicati all’utenza abituale con tagli temporali diversi e scontistiche dedicate. Maggiori informazioni, dettagli e soprattutto le tariffe definite saranno condivise da Palazzo Manfredi probabilmente a stretto giro. Il gestore, Ridemovi, a cui è stato affidato l’appalto sperimentale di un anno, è attivo nel settore da molti anni ed è stato affidatario del servizio di mobilità di biciclette, ebike e monopattini, in numerose città italiane.

d.v.