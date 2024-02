Novità per gli orti comunali. Votato all’unanimità il progetto di aggregazione di Ada-Auser-Anteas

Novità per gli orti comunali di via Chiavica Romea a Ravenna che, con gli oltre 300 lotti coltivabili, è in pratica l’area più grande del territorio comunale destinata a tale uso. Giovedì pomeriggio è stato votato all’unanimità il progetto di aggregazione sociale proposto da Ada-Auser-Anteas, enti che si occuperanno quindi della loro gestione dopo la rinuncia – lo scorso anno – del Centro sociale ‘Le Rose’ a seguito del nuovo regolamento degli orti.

"Un regolamento – spiega l’assessora comunale Federica Moschini – in cui non è più obbligatorio per gli ortisti tesserarsi presso il gestore mentre lo è l’assicurazione che, secondo le nuove norme, si può stipulare autonomamente senza passare dal gestore. Dopo aver dato la propria disponibilità il centro sociale ‘Le Rose’ si è ritirato, ritenendo che non ci fossero le premesse per continuare. Ma ora siamo arrivati a questo importante risultato che speriamo possa essere un nuovo inizio per gli orti di via Chiavica Romea". Nei prossimi giorni, si riunirà un comitato di gestione degli orti che avrà un ruolo organizzativo, quanto mai importante per garantire il rispetto del regolamento ed essere un punto di riferimento per le varie problematiche. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, è stato fatto un importante passo in avanti, con l’intervento oneroso di Azimut che ha portato via cumuli di plastica, ferro e macerie varie, all’ingresso degli orti. Sono state anche sistemate due casette e ora si fa strada un’idea per razionalizzare l’intera area.

"Dato che solo circa 150 dei 300 orti sono occupati – spiega Moschini –, si potrebbe pensare di spostare alcuni orti già coltivati dal lato via Romea verso via Chiavica Romea, in modo da raggrupparli. In questo modo l’area lato via Romea resterebbe libera e potrebbe prestarsi per varie attività con le scuole e altre iniziative". Presto inoltre verranno assegnati nuovi orti a chi è in lista d’attesa. Secondo il nuovo regolamento comunale, che sostituisce quello del 2013, non è più necessario essere pensionati, con un’importante apertura quindi anche agli under 65. Tra gli ortisti di più lungo corso c’è Gino Ruggeri, 86 anni, che gestisce ben due lotti. "Tanti cambiamenti che lasciano ben sperare – afferma –. Speriamo sia la volta buona, dopo anni di lassismo. Sono stato tra i primi, quasi trent’anni fa, a prendere un orto qui. Un passatempo piacevole ma anche impegnativo, perché per coltivare e tenere bene un terreno bisogna dedicare almeno uno o due giorni a settimana. Molti lotti sono in stato di abbandono, non solo quelli liberi, perché ci sono anche ortisti in difficoltà per ragioni di età. Così le erbacce pullulano e, come si sa, rilasciano semi che con il vento invadono anche gli altri orti. Con il nuovo gestore speriamo di avere qualcuno a cui rivolgerci in caso di necessità. Mi ricordo quando qualche anno fa ci furono rubati dei rubinetti, ognuno di noi dovette fare la richiesta al Comune, non sapevamo come muoverci. La speranza è che da ora in poi ci siano i presupposti per riportare a nuova luce gli orti e renderli puliti e ordinati, com’era nei primi tempi".

Roberta Bezzi