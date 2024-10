Nozze fra Meme e Fèsta. I due festival si fondono

Dall’unione di Meme e Fèsta nasce una nuova avventura che coinvolgerà i territori di Ravenna e Faenza e che ha l’ambizione e l’obiettivo di estendersi su tutta la provincia. Musica, teatro, incontri e molto nella programmazione di questa rassegna divisa in due parti, la prima da sabato prossimo al 28 dicembre 2024, la seconda da gennaio a maggio. Due ‘ante’, come preferiscono chiamarle gli ideatori, convinti che le arti performative siano una porta da aprire per sperimentare mutamenti di sguardo. Dal desiderio di mettere in rete le azioni culturali nasce MEME_e_Fèsta, a cura di E Production, in collaborazione con nanou associazione culturale, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Appunti per un terzo paesaggio/Rete Almagià.

Il cartellone, con quattro appuntamenti a Faenza, quattro a Ravenna, debutta a Faenza il 26 ottobre alle 18 a La Casa del Teatro con un incontro per presentare la nuova edizione dei laboratori MEME, che si concluderanno il 12 aprile 2025 con un evento al Masini: ‘Storielle’ (per la scuola primaria) e ‘Lo strano biglietto’ (per ragazze e ragazzi) a cura di Consuelo Battiston di Menoventi e Gianni Farina, che condurrà il percorso per adulti I’m not a robot. Seguirà la proiezione in anteprima del video ‘La Cerimonia del Fango’, regia di Riccardo Calamandrei e Gianni Farina. Il 30 novembre alle 18 agli Ex Salesiani talk ‘L’uomo è antiquato’, dialogo tra Francesco Fullone e Gianni Farina ispirato dalla figura del filosofo e scrittore tedesco Günther Anders. Il talk precede la messa in scena di Odradek di Menoventi: il 18 dicembre alle 21 al Masini.

A Ravenna, MEME_e_Fèsta debutta alle Artificerie Almagià il 9 novembre alle 18 e il 10 alle 15.30 con la compagnia Tostacarusa che presenta ‘Con la lingua sulla lama’ (primo studio), secondo affondo del duo artistico formato da Tolja Djokovic (drammaturga e regista) e Aura Ghezzi (attrice). Il 9 novembre allo spettacolo seguirà un incontro con la compagnia a cura di Sabina Ghinassi. È dedicato alla danza contemporanea il secondo appuntamento ravennate con gruppo nanou che il 26, 27 e 28 novembre alle 21 presenta Arsura. Ogni sera, allo spettacolo seguirà un appuntamento con ’Specie di spazi’, conversazioni e chiacchiere su danza, architettura e molto altro.

Il 26 novembre interverranno Lorenzo Donati e Alex Giuzio di Altre Velocità; il 28 novembre si conversa invece con Stefano Tomassini e Maria Paola Zedda. In definizione gli ospiti del 27 novembre. Il 10 dicembre alle 21 anteprima dello spettacolo/reading di Menoventi, ‘La mia vita è un libro aperto’, intenso e sentito omaggio all’opera della scrittrice americana Lucia Berlin. Il 28 dicembre dalle 23 si chiude con il party di Club Adriatico. Info e prenotazioni: 349 7767662, organizzazione@e-production.org.