Violenti nubifragi: disagi, paura e proteste. A Lugo in 2 ore caduti 60 mm di pioggia

Ravenna, 15 maggio 2024 - Strade, case, aziende, attività commerciali e campi allagati, un paio di sottopassi ferroviari invasi dall’acqua e chiusi temporaneamente al traffico, fognature intasate, un incidente causato con tutta probabilità dal maltempo e svariate altre situazioni di criticità. Sono gli effetti dei violenti nubifragi che oggi pomeriggio si sono abbattuti su parte della provincia di Ravenna, scaricando fino a 60mm di pioggia e grandine anche di grandi dimensioni su frutteti, vigneti e campi coltivati. Le grandinate, piuttosto intense e prolungate, hanno colpito duro le coltivazioni nelle zone di Bagnacavallo, Villanova, Cotignola, in particolare nella zona di Budrio, nonché Bagnara di Romagna.

Qui si segnalano campi sommersi, ma soprattutto piante defogliate e frutti in fase di crescita e maturazione devastati dai chicchi di ghiaccio. Danni importanti anche nel territorio di Piangipane, con produzioni di orticole martoriate da acqua e grandine. La grandine, seppur in maniera meno distruttiva, ha interessato anche zone di Castel Bolognese, in località Casalecchio, porzioni del territorio comunale di Solarolo e aree confinanti col Comune di Faenza. “Si tratta - commenta Coldiretti Ravenna - di un evento la cui portata sarà completamente valutabile solo nei prossimi giorni, ma alcuni danni , piuttosto ingenti, sono purtroppo già ora ben visibili”. Coldiretti Ravenna invita gli agricoltori a segnalare al più presto i danni subiti, di modo tale da poter mettere in moto tutte le procedure di sostegno e ristoro possibili atte a compensare le eventuali perdite economiche e fondiarie subite.

Tra le zone maggiormente prese di mira dall’evento si segnala Lugo, dove alcune delle aree più colpite dall’alluvione proprio un anno fa mise in ginocchio una mezza Romagna, sono tornate di nuovo sott’acqua. In viale Bertacchi l’acqua si è fatta strada in alcune abitazioni raggiungendo anche i 15 centimetri. Come pure in via Amendola, in via Arginello presso il campo nomadi e in viale Europa. In via precauzionale il sottopasso ferroviario di via Felisio e quello di via Provinciale Cotignola (nei pressi dell’ospedale) sono stati chiusi. A Bagnacavallo, a risentire degli effetti del nubifragio è stata in particolare Piazza Nuova, letteralmente sommersa. Sempre a Bagnacavallo, allagate pure via Bedeschi, via Fossa e altre strade.

Diversi residenti hanno vivamente protestato per “la mancata pulizia delle fogne e per la carenza di comunicazione e personale addetto agli interventi d’urgenza”. Come ha spiegato in serata Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti), “si è trattato degli effetti di un sistema temporalesco di tipo multicellulare. Intensi nubifragi che tuttavia nulla hanno a che vedere con i devastanti eventi registratisi lo scorso anno proprio in questo periodo, quando eccezionali precipitazioni si concentrarono in particolare nella zona appenninica. A Lugo in un paio di ore sono caduti ben 61 millimetri di pioggia, ossia il quantitativo che dovrebbe cadere nell’intero mese di maggio. Seguono Bagnacavallo nord con 57.4 mm, Bagnacavallo centro con 48 mm, Massa Lombarda 43.2 mm, Cotignola 40 mm, Barbiano 37.8 mm, Sant’Agata 35 mm, Masiera 34 mm, Bizzuno e Villa Prati 30.5 mm, Fusignano 29.2 mm”. Non sono mancate raffiche di vento fino a 80 km orari tra Cotignola e Bagnacavallo. Anche domani (giovedì) non è da escludere una replica dei fenomeni”.