Nubifragio a Cervia, dalla Regione arrivano 250mila euro per i danni

Ravenna, 1 novembre 2025 – In arrivo dall’Agenzia regionale di Protezione civile circa 250mila euro al comune di Cervia come concorso finanziario per gli interventi somma Urgenza a seguito degli eventi naturali di questa estate. Erano circa le 4.30 del mattino del 24 agosto scorso, quando un violento temporale accompagnato da raffiche di vento – alcune oltre i 120 km/h – e grandine ha investito la Riviera Romagnola, colpendo prima le zone di Ravenna e Cervia (in particolare Milano Marittima), per poi estendersi fino alla provincia di Rimini.

Alberi caduti e auto danneggiate nel violento nubifragio del 24 agosto scorso a Cervia Milano Marittima: ora arrivando i fondi per i danni dalla regione Emilia Romagna

Allagamenti, alberi caduti e decine di auto danneggiate

“Ci sono stati allagamenti, centinaia di alberi caduti, macchine danneggiate, danni agli stabilimenti balneari e alle colture- commenta la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. In seguito ai sopralluoghi tecnici e alle istruttorie svolte, si è deciso di concorrere alle spese sostenute dal comune di Cervia, che è intervenuto prontamente per far fronte alla situazione, soprattutto quella del verde pubblico”.

Duro lavoro per mettere in sicurezza strade, marciapiedi e aree pubbliche e private

Centinaia e centinaia di alberi (circa un migliaio nel comune di Cervia), soprattutto pini marittimi, abbattuti dalla furia del vento, che hanno richiesto un’articolata serie di interventi di somma urgenza: tagli, rimozioni e trasporto necessari per liberare e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, aree pubbliche e private.

Autorizzato concorso finanziario per un totale di 250mila euro

Opere a cura del comune di Cervia, per le quali l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha autorizzato il concorso finanziario per un totale di 250mila euro circa. Secondo quando previsto dall’ex articolo 10 della legge regionale 1/2005, le risorse sono state assegnate in seguito a una serie di interventi di somma urgenza principalmente sul verde pubblico: taglio, rimozione e trasporto di alberature, taglio di esemplari caduti o pericolanti, rimozione di alberi e rami caduti per il ripristino delle condizioni sicurezza, noleggio di mezzi speciali per il trasferimento. Il termine che deve essere rispettato per la rendicontazione degli interventi è il 31 dicembre 2025.