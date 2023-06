Nubifragio a Lugo, nuovi allagamenti e grandine: scantinati e piani terra di nuovo sott’acqua

Lugo (Ravenna), 4 giugno 2023. Come se non bastassero i già mille problemi con cui da oltre due settimane sono alle prese a causa dei devastanti effetti dell’alluvione, ieri pomeriggio (sabato) i cittadini di Lugo hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio nubifragio che ha purtroppo provocato altri allagamenti.

In alcune zone della città l'acqua ha invaso scantinati e il piano terra di abitazioni arrecando ulteriori danni a quelli, gravissimi, registratisi giorni fa. Diverse le segnalazioni pervenute sia ai vigili del fuoco sia al numero verde per le emergenze della Polizia Locale della Bassa Romagna (800072525), in questo secondo caso, con tanto di richiesta di sacchi di sabbia.

Criticità anche nella zona industriale, in particolare nella zona di via Piratello all’altezza dell’intersezione con via Keplero. Uno scenario che, come è facile immaginare, ha nuovamente gettato nello sconforto e in diversi casi suscitato rabbia tra decine di persone e/o titolari di aziende, già messe a durissima prova soltanto un paio di settimane prima.

“Nel tardo pomeriggio di ieri – spiega il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – si è abbattuto su Lugo un rovescio temporalesco con caratteristiche di nubifragio, tra altro localmente associato a grandine con chicchi anche di dimensioni superiori al centimetro. Si è trattato degli effetti di un’intensa linea temporalesca proveniente da sud-sudovest che ha interessato anche il comparto lughese. In poco più di mezz’ora a Lugo sono caduti mediamente 30 millimetri di pioggia, con una ‘punta’ di 34.3 mm nella zona sud della città, ossia oltre la metà del quantitativo di pioggia che, per quanto riguarda il territorio lughese, dovrebbe mediamente cadere nell’arco dell’intero mese.

Un fenomeno che, in una situazione già alquanto critica, può arrecare, come in effetti è avvenuto, ulteriori danni. Per alcuni minuti si è inoltre registrata un’intensità di pioggia addirittura di 120-130 mm all’ora, ossia il quantitativo che si sarebbe accumulato se fosse piovuto per 60 minuti”. Il giorno precedente l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna avevano emanato, per la giornata di sabato, un’allerta arancione ‘criticità idraulica nel territorio della Bassa Romagna’. Allerta, sempre del medesimo colore, che è stata emessa anche oggi per la giornata di lunedì 5 giugno.