Nucleo protezione civile Anc. Nuovo consiglio direttivo

Si è svolta di recente a Faenza l’assemblea ordinaria del nucleo di volontariato e di protezione civile dell’associazione di volontariato Anc, costituita in seno all’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso dell’assemblea si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo che sarà composto da Anna Berdondini, Davide Cappelli, Gabriele Foresti, Gabriele Giulianini, Dimitri Pacini, Andrea Poletti e Ivan Savorani. Quest’ultimo, presidente nel quinquennio precedente, è stato riconfermato nella prima seduta del nuovo direttivo. L’incarico di tesoriere è stato attribuito a Paola Buldrini mentre Samanta Ghetti è stata nominata segretaria. Attualmente sono circa 62 gli associati di cui 47 operativi in ambito di protezione civile con diverse specializzazioni tra cui antincendio boschivo, il primo soccorso e le emergenze idriche. Il nucleo, costituito nel 2020, concorre infatti alla colonna mobile regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Con l’intento di specializzarsi ulteriormente ed attrezzarsi l’Anc ha recentemente realizzato un progetto secondo il quale è stata costituita una squadra di soccorritori alluvionati specificamente addestrati. Oltre alla formazione dei volontari l’Anc ha acquistato un mezzo di soccorso modello pick up, un carrello ed un gommone di soccorso dotato anche di fuoribordo. Il progetto è stato finanziato attraverso il contributo del Comitato Faventia 3.0 che ha usufruito del sostegno dell’8 per mille devoluto dalla Chiesa Evangelica Valdese.