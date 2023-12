Nulla finora è emerso"

"Nulla è emerso finora a sostegno della tesi accusatoria della volontaria e ingiustificata soppressione di animali da parte del dottor Guerra, condotte in relazione alle quali nessun dei proprietari degli animali ha mai denunciato o chiesto i danni". E’ quanto ha precisato il difensore Claudio Maruzzi alla luce dell’udienza di martedì scorso aggiungendo che "si dà rilevanza a testimoni che ammettono di non avere alcuna competenza né veterinaria né farmaceutica (Tozzi), o ad altri (Incani) che riferiscono impressioni e non fatti. Fortunatamente una veterinaria, teste dell’accusa ha chiarito le modalità di somministrazione del Tanax, smentendo la ricostruzione fornita da altro inquirente" che ha fornito "calcoli non corretti".