Numeri da record per la Sagra del passatello

Successo record, e inaspettato, per la ‘Sagra del Passatello’ di Savio che si è svolta dal 7 al 15 ottobre. Dopo avere servito migliaia di persone i volontari si sono concessi una cena per festeggiare insieme la grande fatica unita alla tanta soddisfazione per il risultato. Soprattutto perché, lo scopo della sagra, non è solo quello di servire buon cibo tradizionale ma raccogliere soldi che possono essere investiti a favore della comunità. 22.000 uova, oltre 120 volontari e appuntamento al 2024. Si è conclusa quindi così la 10° edizione della festa che, ogni anno, aumenta in termini di coperti e notorietà. Qualcuno ha addirittura rinunciato all’attesa promettendo però di tornare il prossimo anno. File lunghissime per poter mangiare un piatto dei passatelli di Savio. Il presidente di Proloco di Savio Fabio Fabbri racconta: "lo scorso anno erano 11 giorni di sagra nei quali abbiamo utilizzato 20.000 uova. Quest’anno in 9 giorni ne abbiamo utilizzate 22.000, un successo. Ma anche 50 forme intere da 40 kg di Parmigiano Reggiano. Un dato record. File interminabili e in 9 giorni circa 13.000 presenze. Il piatto più richiesto è stato il ‘tris di terra’ - oltre 2.200 piatti - composto da passatelli all’amatriciana, ai funghi porcini e gorgonzola e speck. La novità sono stati i passatelli al tartufo che ha raggiunto i 1.700 piatti. Il cappelletto si posiziona invece al 5° posto, non perché non piaccia ma perché da noi vengono appositamente per i passatelli fatti con la mitica passatellatrice che abbiamo modificato per farli più velocemente, ma che li lascia ruvidi come vuole la ricetta tradizionale e segreta delle nostre sfogline. Dal punto di vista benefico abbiamo deciso che a Savio di Cervia realizzeremo un’area sgambamento cani, la potatura della pinetina di fronte alla scuola materna e doneremo dei giochi per i bambini disabili. Poi abbiamo in progetto di recintare l’ampliamento del centro sportivo".

A Savio di Ravenna, invece, "metteremo dei giochi nel parco di fronte al supermercato e una rete da pallavolo per giocare. In un altro parco a Savio di Ravenna metteremo l’illuminazione, vogliamo realizzare un circuito di 1 km per correre a piedi e un’area per la ginnastica. Dato che abbiamo terminato di pagare la tensostruttura di via Tamigi le nostre attività saranno tutte dedicate alla comunità - unendo Savio di Cervia e Ravenna. Ringraziamo poi anche i nostri sponsor". La sagra è organizzata dalla Proloco di Savio in collaborazione con la parrocchia di Savio di Ravenna e le altre associazioni. La ‘Sagra del Passatello’ autunnale si riconferma come un appuntamento atteso dalla comunità di Savio che unisce la parte cervese e quella ravennate in un un’unica grande squadra.

Ilaria Bedeschi